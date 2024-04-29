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Власти предупредили об угрозе затопления села Абатского в Тюменской области

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Угроза затопления села Абатского в Тюменской области сохраняется. Населённый пункт находится в пойме реки Ишим, уровень воды в ней достиг 1215 см.
Власти предупредили об угрозе затопления села Абатского в Тюменской области
  • РИА Новости

Об этом сообщил глава района Игорь Васильев.

«Утром 29 апреля прошёл все дамбы вокруг села Абатского. На федералке реально работает временная насыпь. Уровень воды значительно выше дороги. Эта насыпь смывается волной в сильный ветер очень быстро. Вода в Абатском ещё продолжает прибывать... Угроза затопления села сохраняется», — написал он в VK.

Васильев добавил, что «актуальность эвакуации очевидна».

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор сообщил, что ситуация с уровнем воды в реке в тюменском селе Абатском напряжённая.

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