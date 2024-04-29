В Татарстане женщина за рулём Toyota насмерть сбила троих подростков

В Татарстане женщина за рулём Toyota совершила наезд на троих подростков, которые от полученных травм скончались до приезда медиков.

Информация об этом появилась в Telegram-канале прокуратуры республики.

По предварительным данным, мальчикам было девять, десять и 13 лет.

Ранее на трассе в Курганинском районе Кубани в результате ДТП погибли пять человек.

Также четыре человека погибли в ДТП в Башкирии.