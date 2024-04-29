В Татарстане женщина за рулём Toyota насмерть сбила троих подростков
В Татарстане женщина за рулём Toyota совершила наезд на троих подростков, которые от полученных травм скончались до приезда медиков.
Информация об этом появилась в Telegram-канале прокуратуры республики.
По предварительным данным, мальчикам было девять, десять и 13 лет.
Ранее на трассе в Курганинском районе Кубани в результате ДТП погибли пять человек.
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