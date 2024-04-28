Лидера группы «Коррозия металла» Паука задержали на концерте в Нижнем Новгороде

Лидера и солиста группы «Коррозия металла» Сергея Троицкого (Паук) задержали на концерте в Нижнем Новгороде.

Об этом заявила директор группы Мария Рунова.

«Сергей Евгеньевич сейчас находится в отделении полиции, за нами приехал СОБР», — цитирует её РИА Новости.

Отмечается, что задержание произошло в клубе «Ненависть» в перерыве между песнями.

По словам Руновой, у представителей правопорядка возникли претензии к «мерчу группы».

Ранее журналиста Forbes Сергея Мингазова задержали в Хабаровске по делу о распространении фейков о российской армии.