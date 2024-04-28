Лидера группы «Коррозия металла» Паука задержали на концерте в Нижнем Новгороде
Об этом заявила директор группы Мария Рунова.
«Сергей Евгеньевич сейчас находится в отделении полиции, за нами приехал СОБР», — цитирует её РИА Новости.
Отмечается, что задержание произошло в клубе «Ненависть» в перерыве между песнями.
По словам Руновой, у представителей правопорядка возникли претензии к «мерчу группы».
Ранее журналиста Forbes Сергея Мингазова задержали в Хабаровске по делу о распространении фейков о российской армии.