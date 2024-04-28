RT в Telegram
Подпишись

Лидера группы «Коррозия металла» Паука задержали на концерте в Нижнем Новгороде

Короткая ссылка
Лидера и солиста группы «Коррозия металла» Сергея Троицкого (Паук) задержали на концерте в Нижнем Новгороде.

Об этом заявила директор группы Мария Рунова.

«Сергей Евгеньевич сейчас находится в отделении полиции, за нами приехал СОБР», — цитирует её РИА Новости

Отмечается, что задержание произошло в клубе «Ненависть» в перерыве между песнями.

По словам Руновой, у представителей правопорядка возникли претензии к «мерчу группы».

Ранее журналиста Forbes Сергея Мингазова задержали в Хабаровске по делу о распространении фейков о российской армии. 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить