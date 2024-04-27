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В Ростовской области вручили награды лучшим трудовым династиям

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В Ростовской области прошла церемония чествования лучших трудовых династий.
В Ростовской области вручили награды лучшим трудовым династиям
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Российская газета».

«У нас на Дону семьи, где не менее трёх поколений заняты в одной сфере, имеют особый статус и признание, с 2017 года им присваивается звание «Трудовая династия Дона». Уже 88 семей удостоены этого почётного звания. Общий стаж семей, которые сегодня награждаем, 1167 лет», — заявил губернатор Василий Голубев.

Он выразил благодарность семьям за сохранение семейных трудовых традиций, пожелал им здоровья и благополучия.

Ранее сообщалось, что в Марий Эл учреждён знак отличия «Лучшая трудовая династия».

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