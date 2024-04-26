МВД: более 350 млн рублей изъято у подозреваемых по делу даркнет-платформы Hydra

Свыше 350 млн рублей изъято у подозреваемых в России и Белоруссии, связанных с даркнет-платформой Hydra.

РИА Новости

Как сообщили в МВД, участники преступного сообщества вкладывали криминальные доходы в автомобили и недвижимость. Установлено большое количество таких объектов в Москве, Подмосковье, Ленинградской и Вологодской областях и на Кубани.