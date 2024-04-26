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МВД: более 350 млн рублей изъято у подозреваемых по делу даркнет-платформы Hydra

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Свыше 350 млн рублей изъято у подозреваемых в России и Белоруссии, связанных с даркнет-платформой Hydra.
МВД: более 350 млн рублей изъято у подозреваемых по делу даркнет-платформы Hydra
  • РИА Новости

Как сообщили в МВД, участники преступного сообщества вкладывали криминальные доходы в автомобили и недвижимость.

Установлено большое количество таких объектов в Москве, Подмосковье, Ленинградской и Вологодской областях и на Кубани.

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