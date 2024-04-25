РИА Новости: в Херсонской области задержаны подозреваемые в убийствах
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Собеседник агентства опроверг утверждения некоторых СМИ о том, что подозреваемые служили в 144-й мотострелковой бригаде.
Агентство пишет, что задержанные пытались поселиться в Абрикосовке, однако глава посёлка заявила им, что пустых домов в населённом пункте нет, после чего была убита, также среди погибших оказались местные жители и, предположительно, двое силовиков.
Официальных комментариев агентство не приводит.