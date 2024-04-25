РИА Новости: в Херсонской области задержаны подозреваемые в убийствах

В Херсонской области задержаны двое подозреваемых в убийстве семи человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

Собеседник агентства опроверг утверждения некоторых СМИ о том, что подозреваемые служили в 144-й мотострелковой бригаде.

Агентство пишет, что задержанные пытались поселиться в Абрикосовке, однако глава посёлка заявила им, что пустых домов в населённом пункте нет, после чего была убита, также среди погибших оказались местные жители и, предположительно, двое силовиков.

Официальных комментариев агентство не приводит.