Жена Стерлигова прокомментировала сообщения о разводе с мужем

Алёна Стерлигова прокомментировала сообщения о разводе с мужем, предпринимателем Германом Стерлиговым.

В беседе с «Газетой.Ru» она заявила, что по-прежнему официально состоит в браке с бизнесменом.

«Мы как были женаты, так и женаты. Вы можете в ЗАГСе запросить наши документы. Герман Львович давно в этом погружении в религию. Мы раньше поддерживали его, потом уже поняли, что это не так, вернулись в храм — Пелагея, Арсений, Пантелеимон и я. Поэтому у него такая реакция, что мы еретики», — сообщила Стерлигова.

По её словам, в настоящее время муж не поддерживает с ней контакт.