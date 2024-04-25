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Жена Стерлигова прокомментировала сообщения о разводе с мужем

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Алёна Стерлигова прокомментировала сообщения о разводе с мужем, предпринимателем Германом Стерлиговым.

В беседе с «Газетой.Ru» она заявила, что по-прежнему официально состоит в браке с бизнесменом.

«Мы как были женаты, так и женаты. Вы можете в ЗАГСе запросить наши документы. Герман Львович давно в этом погружении в религию. Мы раньше поддерживали его, потом уже поняли, что это не так, вернулись в храм — Пелагея, Арсений, Пантелеимон и я. Поэтому у него такая реакция, что мы еретики», — сообщила Стерлигова.

По её словам, в настоящее время муж не поддерживает с ней контакт.

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