Вокруг Красноярска обустроят 50-километровую туристическую тропу

Вокруг Красноярска планируют проложить Енисейскую тропу протяжённостью 50 км. На эти цели направят 17,3 млн рублей.

Маршрут будет включать в себя два участка, пишет Prmira.ru.

Первый: село Зыково Берёзовского района — Чёрная сопка — Торгашинский хребет, длина маршрута 35 км. Второй: Восточные столбы — «Бобровый лог» — середина Николаевского моста (15 км).

На тропе установят навигацию, арт-объекты, два кемпинг-укрытия.

Работы планируют завершить к 31 октября 2024 года.

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