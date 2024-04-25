Вокруг Красноярска обустроят 50-километровую туристическую тропу
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Маршрут будет включать в себя два участка, пишет Prmira.ru.
Первый: село Зыково Берёзовского района — Чёрная сопка — Торгашинский хребет, длина маршрута 35 км. Второй: Восточные столбы — «Бобровый лог» — середина Николаевского моста (15 км).
На тропе установят навигацию, арт-объекты, два кемпинг-укрытия.
Работы планируют завершить к 31 октября 2024 года.
Ранее в правительстве Хабаровского края рассказали о подготовке к летнему туристическому сезону.