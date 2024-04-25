Путин в рамках съезда РСПП проведёт закрытую беседу с членами правления союза
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«Отдельно, по традиции, абсолютно в закрытом режиме президент проведёт свободную беседу с членами правления РСПП», — сказал представитель Кремля.
Песков уточнил, что это мероприятие будет представлять собой свободную беседу, в ходе которой члены правления обсудят наиболее актуальные вопросы.
Ранее стало известно, что Владимир Путин выступит на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в четверг, 25 апреля.