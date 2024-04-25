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Путин в рамках съезда РСПП проведёт закрытую беседу с членами правления союза

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что президент России Владимир Путин в рамках съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) проведёт беседу с членами правления союза в закрытом режиме.
Путин в рамках съезда РСПП проведёт закрытую беседу с членами правления союза
  • globallookpress.com

«Отдельно, по традиции, абсолютно в закрытом режиме президент проведёт свободную беседу с членами правления РСПП», — сказал представитель Кремля.

Песков уточнил, что это мероприятие будет представлять собой свободную беседу, в ходе которой члены правления обсудят наиболее актуальные вопросы.

Ранее стало известно, что Владимир Путин выступит на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей в четверг, 25 апреля.

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