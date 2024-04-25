В Омске произошло возгорание трёх ёмкостей с нефтепродуктами

В Омске на Красноярском тракте произошло возгорание трёх ёмкостей с нефтепродуктами, к настоящему моменту спасателям удалось локализовать пожар на площади 1 тыс. кв. м.

Об этом информирует пресс-служба МЧС России.

По данным ведомства, объём каждой ёмкости составляет 200 л.

На месте пожара работают 58 специалистов и 15 единиц техники, кроме того, к тушению возгорания привлекли два пожарных поезда.

«В Омске специалисты МЧС России локализовали пожар на 1 тыс. кв. м», — говорится в сообщении.

Ранее по факту нарушения правил безопасности из-за гибели рабочего в результате пожара в железнодорожной цистерне под Симферополем возбудили дело.