В Омске произошло возгорание трёх ёмкостей с нефтепродуктами
- РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба МЧС России.
По данным ведомства, объём каждой ёмкости составляет 200 л.
На месте пожара работают 58 специалистов и 15 единиц техники, кроме того, к тушению возгорания привлекли два пожарных поезда.
«В Омске специалисты МЧС России локализовали пожар на 1 тыс. кв. м», — говорится в сообщении.
Ранее по факту нарушения правил безопасности из-за гибели рабочего в результате пожара в железнодорожной цистерне под Симферополем возбудили дело.