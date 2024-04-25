В Москве проведут капремонт фасадов более 60 домов в неоклассическом стиле

В Москве в текущем году восстановят более 60 фасадов зданий в неоклассическом стиле в рамках масштабной программы капитального ремонта многоквартирных домов.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

При ремонте исторических построек перед специалистами стоит задача воссоздать архитектурные элементы и сохранить историческое колористическое решение.

Так, в этом году отреставрируют здание в Яковоапостольском переулке (д. 11—13, стр. 1), построенное в 1909 году в стиле неоклассицизма. Объект ждёт комплексное обновление, у здания восстановят не только фасад, но и крышу, подъезды, подвал, а также заменят внутренние инженерные системы.

Ранее НСН со ссылкой на мэра Москвы Сергея Собянина сообщала, что в столице планируют благоустроить более 2,5 тыс. общественных пространств в 2024 году.