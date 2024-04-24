В Севастополе рассказали о выплатах ветеранам ко Дню Победы
- РИА Новости
Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на губернатора Михаила Развожаева.
В середине апреля единовременную материальную помощь направили ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам и вдовам (вдовцам) умерших ветеранов.
«Сегодня выплаты перечислили ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам Великой Отечественной войны, узникам концлагерей, детям войны и многим другим людям из числа тех, кому предназначена эта мера поддержки. Суммарно это порядка 6 тыс. человек. Полный перечень всех категорий, которым положена материальная помощь, опубликован на сайте правительства Севастополя», — отметил Развожаев.
Ранее сообщалось, что в Тюменской области рассказали о подарках и выплатах ветеранам к 9 Мая.