В Севастополе рассказали о выплатах ветеранам ко Дню Победы

В Севастополе продолжают предоставлять выплаты ветеранам ко Дню Победы. В марте их получили обладатели медалей «За оборону Севастополя» и знака «Житель осаждённого Севастополя».

Об этом сообщает ИА SevastopolMedia со ссылкой на губернатора Михаила Развожаева.

В середине апреля единовременную материальную помощь направили ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим несовершеннолетним узникам и вдовам (вдовцам) умерших ветеранов.

«Сегодня выплаты перечислили ветеранам Великой Отечественной войны, инвалидам Великой Отечественной войны, узникам концлагерей, детям войны и многим другим людям из числа тех, кому предназначена эта мера поддержки. Суммарно это порядка 6 тыс. человек. Полный перечень всех категорий, которым положена материальная помощь, опубликован на сайте правительства Севастополя», — отметил Развожаев.

Ранее сообщалось, что в Тюменской области рассказали о подарках и выплатах ветеранам к 9 Мая.