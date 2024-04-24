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В АТОР рассказали о популярных направлениях на майские праздники

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Вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин назвал популярные направления на майские праздники. По его словам, лидирует Краснодарский край.
В АТОР рассказали о популярных направлениях на майские праздники
  • Gettyimages.ru

«На втором месте по популярности находятся Кавказские Минеральные Воды — особенно Кисловодск. Третье и четвёртое место делят две наших столицы — Москва и Санкт-Петербург, а за пятое борются Подмосковье и Крым, причём последний явно одерживает верх», — заявил Ромашкин в беседе с Общественной Службой Новостей.

По его словам, на праздниках ожидается две волны поездок, с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая. Как прогнозирует эксперт, в первую волну в путешествие отправится гораздо больше туристов.

«Это примерно 70% от общего числа желающих куда-то уехать в майские выходные. Думаю, людям так привычнее: сначала устроить себе приключение, а потом сидеть дома», — пояснил он.

Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с НСН прокомментировал популярность Азии среди российских путешественников.

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