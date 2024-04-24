Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановили

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно перекрыто.

Об этом говорится в Telegram-канале, посвящённом обстановке на мосту.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», — говорится в сообщении.

Власти призвали находящихся на мосту и в зоне досмотра граждан сохранять спокойствие.

Кроме того, людей попросили следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

В ночь на 24 апреля движение по мосту также перекрывали. Позже движение снова восстановили спустя около 20 минут.