Доцент Щелканов: банк может заблокировать карту из-за сомнительных переводов
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В беседе с телеканалом «Звезда» специалист заявил, что юмористические комментарии к денежным переводам неуместны. Напротив, назначения платежа должны быть понятны и обоснованы.
Кроме того, причинами блокировки могут послужить большая сумма, которую клиент ранее не снимал, или перевод в организацию, куда прежде он не совершал транзакций.
«Чем крупнее сумма, тем контроль жёстче», — подчеркнул Щелканов.
Ранее эксперт по кибербезопасности, генеральный директор «Перфоманс Лаб» Владимир Каширский в беседе с НСН рассказал о тренде на социальную инженерию со стороны кибермошенников.