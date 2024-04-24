Доцент Щелканов: банк может заблокировать карту из-за сомнительных переводов

Доцент кафедры экономики и управления предприятиями и производственными комплексами СПбГЭУ Александр Щелканов предупредил, что в случае сомнительных денежных операций банки могут заблокировать карту.

В беседе с телеканалом «Звезда» специалист заявил, что юмористические комментарии к денежным переводам неуместны. Напротив, назначения платежа должны быть понятны и обоснованы.

Кроме того, причинами блокировки могут послужить большая сумма, которую клиент ранее не снимал, или перевод в организацию, куда прежде он не совершал транзакций.

«Чем крупнее сумма, тем контроль жёстче», — подчеркнул Щелканов.

Ранее эксперт по кибербезопасности, генеральный директор «Перфоманс Лаб» Владимир Каширский в беседе с НСН рассказал о тренде на социальную инженерию со стороны кибермошенников.