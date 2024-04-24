RT в Telegram
Подпишись

Доцент Щелканов: банк может заблокировать карту из-за сомнительных переводов

Короткая ссылка
Доцент кафедры экономики и управления предприятиями и производственными комплексами СПбГЭУ Александр Щелканов предупредил, что в случае сомнительных денежных операций банки могут заблокировать карту.
Доцент Щелканов: банк может заблокировать карту из-за сомнительных переводов
  • Gettyimages.ru

В беседе с телеканалом «Звезда» специалист заявил, что юмористические комментарии к денежным переводам неуместны. Напротив, назначения платежа должны быть понятны и обоснованы.

Кроме того, причинами блокировки могут послужить большая сумма, которую клиент ранее не снимал, или перевод в организацию, куда прежде он не совершал транзакций.

«Чем крупнее сумма, тем контроль жёстче», — подчеркнул Щелканов.

Ранее эксперт по кибербезопасности, генеральный директор «Перфоманс Лаб» Владимир Каширский в беседе с НСН рассказал о тренде на социальную инженерию со стороны кибермошенников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить