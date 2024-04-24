RT в Telegram
Подпишись

В Москве открылась приуроченная к 79-й годовщине со Дня Победы выставка

Короткая ссылка
В Московском парламентском центре открылась экспозиция, посвящённая 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, под названием «Наши Герои — гордость Москвы».
В Москве открылась приуроченная к 79-й годовщине со Дня Победы выставка
  • © duma.mos.ru

В экспозиции также нашли отражение истории 24 москвичей — героев специальной военной операции в Донбассе, пишет издание «Вести Подмосковья».

Выставка подготовлена Военным комиссариатом Москвы при участии Общественного совета при Минобороны России. В её открытии приняли участие представители депутатского корпуса столицы, ветеранских, молодёжных и волонтёрских общественных организаций, Юнармии, Военно-патриотических клубов, члены семей участников СВО и москвичи — ветераны СВО.

Ранее в Симферополе открылась выставка, посвящённая 80-летию со дня освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить