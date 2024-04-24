В Москве открылась приуроченная к 79-й годовщине со Дня Победы выставка

В Московском парламентском центре открылась экспозиция, посвящённая 79-й годовщине победы в Великой Отечественной войне, под названием «Наши Герои — гордость Москвы».

В экспозиции также нашли отражение истории 24 москвичей — героев специальной военной операции в Донбассе, пишет издание «Вести Подмосковья».

Выставка подготовлена Военным комиссариатом Москвы при участии Общественного совета при Минобороны России. В её открытии приняли участие представители депутатского корпуса столицы, ветеранских, молодёжных и волонтёрских общественных организаций, Юнармии, Военно-патриотических клубов, члены семей участников СВО и москвичи — ветераны СВО.

Ранее в Симферополе открылась выставка, посвящённая 80-летию со дня освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков.