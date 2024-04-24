Собянин заявил о начале летней навигации по Москве-реке

Мэр столицы Сергей Собянин заявил об открытии 24 апреля сезона летней навигации по Москве-реке.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на личный блог мэра.

«Времена меняются, но речная прогулка по-прежнему остаётся одним из самых любимых развлечений москвичей. И даже больше, с каждым годом популярность этого вида отдыха только растёт, чему немало способствовало возрождение Северного и Южного речных вокзалов», — написал Собянин.

Он также отметил, что с начала года причалы прогулочного флота и регулярного речного транспорта обустроили шатрами, лавочками, урнами и ограждениями.

В летний период от Северного и Южного речных вокзалов курсируют круизные теплоходы до Нижнего Новгорода, Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, Валаама, по Волге, Дону и Каме.

«Продолжаем развивать Москву как город-курорт», — сказал мэр.

Ранее сообщалось, что в Москве подготовили набережные и причалы к началу навигации.