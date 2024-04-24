Песков призвал ориентироваться на официальные данные по аресту Иванова

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что необходимо ориентироваться на официальную информацию по аресту заместителя министра обороны Тимура Иванова.

Таким образом он прокомментировал заявления СМИ о том, что Иванов якобы подозревается и в государственной измене.

По словам Пескова, в данный момент очень много «перетолков» вокруг этой ситуации.

«Нужно ориентироваться на официальную информацию. Тем более идёт следствие», — добавил он.

Песков отметил, что эти рассуждения — спекуляции.

Ранее в Следственном комитете России сообщили, что Иванов задержан по подозрению в получении взятки.

На время следствия он будет содержаться в СИЗО «Лефортово».