Песков призвал ориентироваться на официальные данные по аресту Иванова
- РИА Новости
Таким образом он прокомментировал заявления СМИ о том, что Иванов якобы подозревается и в государственной измене.
По словам Пескова, в данный момент очень много «перетолков» вокруг этой ситуации.
«Нужно ориентироваться на официальную информацию. Тем более идёт следствие», — добавил он.
Песков отметил, что эти рассуждения — спекуляции.
Ранее в Следственном комитете России сообщили, что Иванов задержан по подозрению в получении взятки.
На время следствия он будет содержаться в СИЗО «Лефортово».