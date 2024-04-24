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Песков призвал ориентироваться на официальные данные по аресту Иванова

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что необходимо ориентироваться на официальную информацию по аресту заместителя министра обороны Тимура Иванова.
Песков призвал ориентироваться на официальные данные по аресту Иванова
  • РИА Новости

Таким образом он прокомментировал заявления СМИ о том, что Иванов якобы подозревается и в государственной измене.

По словам Пескова, в данный момент очень много «перетолков» вокруг этой ситуации.

«Нужно ориентироваться на официальную информацию. Тем более идёт следствие», — добавил он.

Песков отметил, что эти рассуждения — спекуляции.

Ранее в Следственном комитете России сообщили, что Иванов задержан по подозрению в получении взятки.

На время следствия он будет содержаться в СИЗО «Лефортово».

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