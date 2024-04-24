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Матвиенко предложила запросить позицию парламента Армении в связи со словами Симоняна

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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила запросить парламент Армении о его позиции в связи с выступлением спикера Алена Симоняна о России.

Ранее Симонян, говоря о конфликте на Украине, использовал термин «вторжение». Он также отметил, что Ереван защищает территориальную целостность этой страны, а также Молдавии, Грузии, Кипра.

Тему выступления спикера парламента Армении поднял на пленарном заседании глава международного комитета Совфеда России Григорий Карасин, который отметил недружественный тон данного заявления.

«Я бы направила письменно запрос, от чьего имени он выступал», — цитирует РИА Новости Матвиенко.

По её словам, «хотелось бы задать вопрос, от чьего имени он озвучил эти сюжеты, точно не от армянского народа».

Матвиенко выразила надежду, что и парламент также представит свою позицию.

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