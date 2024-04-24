В Москве у 406 объектов нежилой недвижимости изменится порядок налогообложения
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Об этом информирует НСН.
Город оперативно реагирует на изменения в характеристиках объектов недвижимости и на запросы их владельцев, отметила Багреева.
Собственники исключённых из перечня объектов будут платить налог на имущество за 2024 год от среднегодовой стоимости, а не от кадастровой, как ранее.
Переводить торгово-офисную недвижимость на исчисление налога на имущество от кадастровой стоимости начали в 2014 году. По состоянию на 2024 год в перечне числится более 37 тыс. объектов.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в столичном районе Хорошёво-Мнёвники построят новый деловой центр на 12 тыс. рабочих мест.