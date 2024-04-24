В Москве у 406 объектов нежилой недвижимости изменится порядок налогообложения

Заммэра Москвы, глава Департамента экономической политики и развития города Мария Багреева рассказала, что из столичного перечня торгово-офисных объектов недвижимости исключили 406 объектов, вследствие чего изменится порядок их налогообложения.

Об этом информирует НСН.

Город оперативно реагирует на изменения в характеристиках объектов недвижимости и на запросы их владельцев, отметила Багреева.

Собственники исключённых из перечня объектов будут платить налог на имущество за 2024 год от среднегодовой стоимости, а не от кадастровой, как ранее.

Переводить торгово-офисную недвижимость на исчисление налога на имущество от кадастровой стоимости начали в 2014 году. По состоянию на 2024 год в перечне числится более 37 тыс. объектов.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в столичном районе Хорошёво-Мнёвники построят новый деловой центр на 12 тыс. рабочих мест.