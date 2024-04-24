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РИА Новости: замминистра обороны Иванов не признал вину по делу о взяточничестве

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Замминистра обороны России Тимур Иванов не признал вину во взяточничестве.
РИА Новости: замминистра обороны Иванов не признал вину по делу о взяточничестве
  • РИА Новости
  • © Московские суды общей юрисдикции

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Он не признал вину», — заявил он.

Иванов в течение времени следствия будет содержаться в СИЗО «Лефортово». Суд арестовал его до 23 июня.

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