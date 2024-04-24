РИА Новости: замминистра обороны Иванов не признал вину по делу о взяточничестве
Замминистра обороны России Тимур Иванов не признал вину во взяточничестве.
- РИА Новости
- © Московские суды общей юрисдикции
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
«Он не признал вину», — заявил он.
Иванов в течение времени следствия будет содержаться в СИЗО «Лефортово». Суд арестовал его до 23 июня.
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