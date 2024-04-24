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Суд арестовал второго фигуранта дела о взятке, по которому проходит Тимур Иванов

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Басманный районный суд Москвы отправил под стражу второго фигуранта дела о взятке, по которому проходит заместитель министра обороны Тимур Иванов.
Суд арестовал второго фигуранта дела о взятке, по которому проходит Тимур Иванов
  • РИА Новости

Об этом говорится в Telegram судов общей юрисдикции Москвы.

«Удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования, и в отношении Бородина Сергея Владимировича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в заявлении.

Уточняется, что его арестовали до 23 июня.

По версии следствия, Бородину, так же как и Иванову, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере). Он подозревается в том, что участвовал в преступном сговоре с целью получения взятки.

Ранее стало известно, что замминистра обороны России Тимура Иванова отправили в СИЗО.

23 апреля СК сообщил о задержании замглавы Минобороны России по подозрению в получении взятки.

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