Суд арестовал второго фигуранта дела о взятке, по которому проходит Тимур Иванов

Басманный районный суд Москвы отправил под стражу второго фигуранта дела о взятке, по которому проходит заместитель министра обороны Тимур Иванов.

Об этом говорится в Telegram судов общей юрисдикции Москвы.

«Удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования, и в отношении Бородина Сергея Владимировича избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — говорится в заявлении.

Уточняется, что его арестовали до 23 июня.

По версии следствия, Бородину, так же как и Иванову, предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК России (получение взятки в особо крупном размере). Он подозревается в том, что участвовал в преступном сговоре с целью получения взятки.

Ранее стало известно, что замминистра обороны России Тимура Иванова отправили в СИЗО.

23 апреля СК сообщил о задержании замглавы Минобороны России по подозрению в получении взятки.