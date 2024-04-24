Матвиенко заявила, что вопрос укрупнения регионов пока не стоит в политике

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что вопрос укрупнения регионов должен приниматься после тщательного анализа и с учётом мнения населения.

Об этом пишет РИА Новости.

По её словам, на экспертном уровне данная тема обсуждается постоянно, но в политической плоскости пока не стоит.

«Укрупнение регионов — это не самоцель, это вопросы эффективности нашей страны, но приниматься решения должны только после экономического, научного обоснования», — отметила Матвиенко.

Об этом существуют научные исследования, и уже не оспаривается тот факт, что ниже определённой численности населения регион экономически неэффективен, добавила спикер Совфеда.