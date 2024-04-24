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ФСБ: две жительницы Камчатки получили условный срок за призывы к убийствам

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Две жительницы Камчатки приговорены к условному наказанию за призывы к убийству представителей властей.
ФСБ: две жительницы Камчатки получили условный срок за призывы к убийствам
  • РИА Новости
  • © Максим Богодвид

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ России по региону.

Отмечается, что в апреле две жительницы Елизова и ЗАТО города Вилючинска разместили в мессенджере WhatsApp заявления, которые призывают к жестоким расправам и убийствам представителей федеральных и региональных органов власти.

Одна из них также разместила сообщения о необходимости подражания действиям, происходящим на Украине (после госпереворота).

Им назначили наказания в виде девяти месяцев и одного года лишения свободы условно.

23 апреля Советский районный суд города Брянска избрал меру пресечения в виде заключения под стражу стороннику украинских националистов, задержанному за подготовку теракта в общественном месте.

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