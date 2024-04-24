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Аналитик Таганов: цены на квартиры в ТиНАО Москвы выросли на 40% с 2020 года

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Руководитель аналитического центра «ИНКОМ-Недвижимости» Дмитрий Таганов прокомментировал данные о подорожании квартир в ТиНАО Москвы.
Аналитик Таганов: цены на квартиры в ТиНАО Москвы выросли на 40% с 2020 года
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Аналитики центра выяснили, что средняя цена квадратного метра в Москве увеличилась на 29,7% за четыре года — с 217,4 тыс. рублей в марте 2020 года до 282 тыс. в марте 2024 года, а в промежутке наблюдалось снижение — до 275,5 тыс. рублей в марте 2023 года.

При этом в ТиНАО с 2020 года средняя стоимость метра увеличилась на 40,1% — с 147,5 тыс. до 206,6 тыс. рублей.

Это объясняется тем, что в локациях со сравнительно низкой стоимостью жилья есть больший потенциал для подорожания, объяснил аналитик в беседе с Life.ru.

«Во-вторых, в ТиНАО ведётся активное строительство, соответственно, и вторичный рынок пополняется новыми современными объектами, а они дороже, чем предложение в старом жилом фонде», — резюмировал Таганов.

Ранее член Российской гильдии риелторов Константин Барсуков в беседе с телеканалом «Звезда» выразил мнение, что ипотека более выгодна, чем аренда квартиры.

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