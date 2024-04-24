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В районе падения БПЛА в промзоне Липецка провели эвакуацию

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Власти Липецка организовали эвакуацию в районе промзоны, где упал беспилотник армии Украины.

Об этом сообщает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Объект был единичным, угрозы атаки жилого массива не было. Было принято решение не включать системы оповещения в городе и провести эвакуацию только на территории падения БПЛА», — написал в Telegram глава региона.

Артамонов также призвал не публиковать фото и видео о последствиях атаки, так как любые материалы могут помочь ВСУ корректировать направление и точность ударов.

Ранее в Липецке отменили режим угрозы атаки БПЛА.

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