В районе падения БПЛА в промзоне Липецка провели эвакуацию
Об этом сообщает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.
«Объект был единичным, угрозы атаки жилого массива не было. Было принято решение не включать системы оповещения в городе и провести эвакуацию только на территории падения БПЛА», — написал в Telegram глава региона.
Артамонов также призвал не публиковать фото и видео о последствиях атаки, так как любые материалы могут помочь ВСУ корректировать направление и точность ударов.
Ранее в Липецке отменили режим угрозы атаки БПЛА.