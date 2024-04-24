ТАСС: задержанный замглавы Минобороны давно находился в оперативной разработке
Об этом ТАСС сообщили представители правоохранительных органов.
«В оперативную разработку он попал не вчера, не позавчера и даже не месяц назад», — заявил собеседник агентства.
Респондент отметил, что оперативное сопровождение уголовного дела ведёт военная контрразведка ФСБ. В данный момент с Ивановым проводятся следственные действия.
Ранее СК сообщил о задержании замглавы Минобороны России по подозрению в получении взятки.