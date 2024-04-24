ТАСС: задержанный замглавы Минобороны давно находился в оперативной разработке

Задержанный заместитель министра обороны России Тимур Иванов давно находился в оперативной разработке.

Об этом ТАСС сообщили представители правоохранительных органов.

«В оперативную разработку он попал не вчера, не позавчера и даже не месяц назад», — заявил собеседник агентства.

Респондент отметил, что оперативное сопровождение уголовного дела ведёт военная контрразведка ФСБ. В данный момент с Ивановым проводятся следственные действия.

Ранее СК сообщил о задержании замглавы Минобороны России по подозрению в получении взятки.