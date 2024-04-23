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В Москве обсудили подготовку министерской конференции Форума партнёрства Россия — Африка

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В Москве состоялось межведомственное совещание, посвящённое подготовке и проведению министерской конференции Форума партнёрства Россия — Африка (СМИД Россия — Африка).
В Москве обсудили подготовку министерской конференции Форума партнёрства Россия — Африка
  • © Росконгресс

«Прошедший в июле 2023 года второй саммит Россия — Африка
не только подтвердил взаимную нацеленность на дальнейшее укрепление полноформатного партнёрства, но и определил основные направления нашей совместной работы на годы вперёд», — заявил советник президента России Антон Кобяков.

По его словам, в соответствии с принятой на саммите декларацией учреждён новый диалоговый формат — министерские конференции Форума партнёрства Россия — Африка.

«В новом формате взаимодействия необходимо продолжить работу, направленную на взаимную поддержку приоритетов сотрудничества и национальных интересов России и африканских стран», — сказал, со своей стороны, посол по особым поручениям МИД России, руководитель секретариата Форума партнёрства Россия — Африка Олег Озеров.

Деловая программа включает сессии и круглые столы, в рамках культурной программы запланированы музыкальные, выставочные, экскурсионные мероприятия.

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