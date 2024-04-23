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Новая глава Верховного суда Подносова пообещала Путину продолжить дело Лебедева

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Новый председатель Верховного суда России Ирина Подносова заверила главу государства Владимира Путина, что продолжит на этом посту дело выдающегося юриста и руководителя Вячеслава Лебедева.
Новая глава Верховного суда Подносова пообещала Путину продолжить дело Лебедева
  • РИА Новости

В ходе встречи с российским лидером Подносова подчеркнула, что коллектив Верховного суда и весь судейский корпус были сформированы именно при участии Лебедева.

«Я в свою очередь хочу вас заверить, что все силы, знания, опыт, конечно, положу на продолжение дела Вячеслава Михайловича Лебедева по укреплению и совершенствованию судебной системы», — пообещала она.

Лебедев, занимавший должность председателя Верховного суда России с 25 декабря 1991 года, ушёл из жизни 23 февраля 2024 года. Его похоронили на Центральной аллее Новодевичьего кладбища.

Ранее сообщалось, что Путин на встрече с Подносовой поручил разобраться с загруженностью судов.

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