ФАС выявила картельный сговор на 2,8 млрд рублей при реализации нацпроектов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выявила картельный сговор на сумму в размере 2,8 млрд рублей при реализации нацпроектов «Демография» и «Образование».

Об этом говорится на сайте ведомства.

Отмечается, что речь идёт о признаках сговора в ходе торгов на право выполнения проектно-изыскательских работ и строительства нежилых зданий.

По данным ведомства, нарушения обнаружены в Москве, Приморском крае и ХМАО.

В связи с этим ФАС возбудила дело по факту антимонопольного законодательства против ООО «Парк Инвест», ООО «Гардарика» и двух индивидуальных предпринимателей.

Они подозреваются в том, что заключили и реализовали картельный сговор с целью поддержания цен на торгах в том числе в рамках реализации нацпроектов.

Сговор был осуществлён на общую сумму в 2,8 млрд рублей.