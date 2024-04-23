ФАС выявила картельный сговор на 2,8 млрд рублей при реализации нацпроектов
- РИА Новости
Об этом говорится на сайте ведомства.
Отмечается, что речь идёт о признаках сговора в ходе торгов на право выполнения проектно-изыскательских работ и строительства нежилых зданий.
По данным ведомства, нарушения обнаружены в Москве, Приморском крае и ХМАО.
В связи с этим ФАС возбудила дело по факту антимонопольного законодательства против ООО «Парк Инвест», ООО «Гардарика» и двух индивидуальных предпринимателей.
Они подозреваются в том, что заключили и реализовали картельный сговор с целью поддержания цен на торгах в том числе в рамках реализации нацпроектов.
Сговор был осуществлён на общую сумму в 2,8 млрд рублей.