СК возбудил дело по факту гибели трёх детей во время пожара в доме в Бурятии
- РИА Новости
Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.
По данным следствия, в момент пожара мать находилась в состоянии алкогольного опьянения и не сказала о детях в доме.
«Следователями также будет дана правовая оценка действиям (бездействию) компетентных органов, призванных соблюдать законодательство о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — отмечается в сообщении.
Ранее сообщалось, что в деревянном доме в селе Тресково в Бурятии произошёл пожар, погибли трое детей.