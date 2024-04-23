СК возбудил дело по факту гибели трёх детей во время пожара в доме в Бурятии

Следственный комитет России возбудил уголовное дело (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам) по факту гибели трёх детей при пожаре, который произошёл утром 23 апреля в селе Тресково в Бурятии.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале ведомства.

По данным следствия, в момент пожара мать находилась в состоянии алкогольного опьянения и не сказала о детях в доме.

«Следователями также будет дана правовая оценка действиям (бездействию) компетентных органов, призванных соблюдать законодательство о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что в деревянном доме в селе Тресково в Бурятии произошёл пожар, погибли трое детей.