В Косино-Ухтомском построят новый ФОК
- РИА Новости
«Комплексы, которые выполняют сразу несколько функций, востребованы у москвичей, поскольку позволяют приобрести различные товары и получить необходимые услуги в одном месте. Для возведения таких объектов инвесторы могут арендовать участки на аукционах», — сказал Гаман.
По его словам, инвестор сможет построить здание в Косино-Ухтомском площадью 9,2 тыс. кв. м, из которых 5,5 тыс. займёт ФОК. Там также можно разместить объекты бытового обслуживания и медцентр.
С победителем торгов будет заключён договор аренды на 5,5 года.
«С каждым годом приверженцев здорового образа жизни в городе становится всё больше. Мы создаём все условия, чтобы жители каждого района были обеспечены спортивной инфраструктурой так же, как и другими необходимыми социальными объектами, ведь шаговая доступность не только сокращает время в дороге и создаёт комфортные условия, но и мотивирует», — отметила глава Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) Юлиана Княжевская.
Информация о выставленных на городские аукционы объектах представлена на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Имущество от города».