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В Косино-Ухтомском построят новый ФОК

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В II квартале 2024 года на востоке Москвы выставят на торги участок площадью 0,6 га. Инвестор сможет построить там здание с физкультурно-оздоровительным комплексом (ФОК), заявил Максим Гаман, глава Департамента городского имущества, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства Москвы.
В Косино-Ухтомском построят новый ФОК
  • РИА Новости

«Комплексы, которые выполняют сразу несколько функций, востребованы у москвичей, поскольку позволяют приобрести различные товары и получить необходимые услуги в одном месте. Для возведения таких объектов инвесторы могут арендовать участки на аукционах», — сказал Гаман.

По его словам, инвестор сможет построить здание в Косино-Ухтомском площадью 9,2 тыс. кв. м, из которых 5,5 тыс. займёт ФОК. Там также можно разместить объекты бытового обслуживания и медцентр.

С победителем торгов будет заключён договор аренды на 5,5 года.

«С каждым годом приверженцев здорового образа жизни в городе становится всё больше. Мы создаём все условия, чтобы жители каждого района были обеспечены спортивной инфраструктурой так же, как и другими необходимыми социальными объектами, ведь шаговая доступность не только сокращает время в дороге и создаёт комфортные условия, но и мотивирует», — отметила глава Комитета по архитектуре и градостроительству Москвы (Москомархитектура) Юлиана Княжевская.

Информация о выставленных на городские аукционы объектах представлена на Инвестиционном портале Москвы в разделе «Имущество от города».

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