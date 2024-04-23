В России на треть выросли продажи морожениц в I квартале

Новое исследование показало, что в январе — марте 2024 года средний чек на мороженицы в России снизился на 5% по сравнению с I кварталом 2023-го, составив 3,9 тыс. рублей, а число таких покупок выросло на 31% за год.

Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу аналитического ресурса «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

По полученным данным, средняя цена на смеси для самостоятельного приготовления мороженого за год выросла на 7%, до 190 рублей. При этом их продажи в стране увеличились на 95%.

Самым большим спросом пользуются мороженицы, цена которых составляет 2—4 тыс. рублей. На втором месте — ценовая категория 10—15 тыс. рублей, на третьем — 25—30 тыс. рублей.

Ранее диетолог Маргарита Королёва заявила в беседе с НСН, что готовое питание пользуется популярностью у молодых людей до 35 лет, занятых карьерой.