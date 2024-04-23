Россияне стали активнее бронировать места для летнего отдыха

Россияне с начала весны купили туров и билетов на летние месяцы на 23% больше, чем годом ранее.

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные системы поиска Tourvisor.

По данным сервиса, туристы активно бронируют ОАЭ, Таиланд, Италию и Францию. По российским направлениям интерес сдвинулся от Сочи к Калининграду, Владивостоку, Южно-Сахалинску и Красноярску.

В сервисе «Яндекс Путешествия» подтвердили, что спрос на летние туры вырос — на 20—25%. Большая часть приходится на страны дальнего зарубежья, а спрос на летние авиабилеты по этим направлениям вырос на 30%.

При этом 82% россиян летом планируют путешествовать по стране, 14% — по странам дальнего зарубежья, 4% — ближнего.

Ранее генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов в беседе с НСН прокомментировал популярность Азии среди российских путешественников.