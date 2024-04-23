Эвакуация объявлена в Заводоуковском округе Тюменской области из-за паводка

В трёх населённых пунктах Заводоуковского округа Тюменской области объявили добровольную превентивную эвакуацию из-за паводка.

Об этом заявили в информационном центре правительства региона.

«В селе Новолыбаево, посёлке Гилёво, деревне Пономарёва Заводоуковского городского округа объявлена превентивная эвакуация», — сказано в сообщении.

Уточняется, что из-за ожидаемого подъёма уровня воды в реке Тобол жителям предлагают заранее покинуть зону возможного подтопления.

Ранее уровень воды в реке Тобол у села Коркино в Упоровском районе Тюменской области вырос на 144 см за сутки.

Позже режим ЧС, введённый из-за паводка, снят в четырёх населённых пунктах Томской области.