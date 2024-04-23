Гладков: несколько воздушных целей сбиты на подлёте к Белгороду
Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
«По предварительной информации, пострадавших нет», — написал Гладков.
Глава региона отметил, что в посёлке Разумное в результате прилёта во двор частного жилого дома были выбиты окна и посечён фасад здания. У одного легкового автомобиля выбито лобовое стекло.
Ранее Гладков сообщил, что с начала обстрелов ВСУ в Белгородской области погибли 120 человек.