Гладков: несколько воздушных целей сбиты на подлёте к Белгороду

Над Белгородом и Белгородским районом система ПВО армии России сбила несколько воздушных целей на подлёте к городу.

Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

«По предварительной информации, пострадавших нет», — написал Гладков.

Глава региона отметил, что в посёлке Разумное в результате прилёта во двор частного жилого дома были выбиты окна и посечён фасад здания. У одного легкового автомобиля выбито лобовое стекло.

Ранее Гладков сообщил, что с начала обстрелов ВСУ в Белгородской области погибли 120 человек.