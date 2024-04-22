Уровень воды в Тоболе в районе тюменского села Коркино за сутки вырос на 89 см

Уровень воды в реке Тобол в районе села Коркино Упоровского района Тюменской области за сутки вырос на 89 см.

Такой информацией поделился в личном Telegram-канале губернатор региона Александр Моор. По его словам, по реке идёт большая вода.

«Большая вода идёт и по реке Тобол. В селе Коркино рост (составил. — RT) уже 89 см за сутки», — написал он.

В свою очередь, подъём воды в реке Ишим в районе одноимённого города остановился. По словам Моора, за последние 12 часов снижение составило 6 см.

Ранее губернатор Тюменской области проинформировал о ликвидации протечки на дамбе в Ишиме.