В ряде районов Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность

В ряде районов Крыма до 26 апреля сохранится режим чрезвычайной пожарной опасности.

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

«22—26 апреля в центральных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в западных районах Крыма и в Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность», — рассказали в ведомстве.

Особый противопожарный режим в республике действует с 17 апреля.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области 22 апреля ввели особый противопожарный режим.