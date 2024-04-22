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В ряде районов Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность

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В ряде районов Крыма до 26 апреля сохранится режим чрезвычайной пожарной опасности.
В ряде районов Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

«22—26 апреля в центральных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в западных районах Крыма и в Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность», — рассказали в ведомстве.

Особый противопожарный режим в республике действует с 17 апреля.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области 22 апреля ввели особый противопожарный режим.

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