В ряде районов Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крым 24» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.
«22—26 апреля в центральных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность, в западных районах Крыма и в Севастополе ожидается чрезвычайная пожарная опасность», — рассказали в ведомстве.
Особый противопожарный режим в республике действует с 17 апреля.
Ранее сообщалось, что в Нижегородской области 22 апреля ввели особый противопожарный режим.