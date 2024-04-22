Житель Кирова рассказал, как спас девочку с карниза балкона четвёртого этажа

Житель Кирова Михаил Поляков рассказал, как спас девочку с карниза балкона четвёртого этажа.

Ребёнка заметили прохожие. Пока вызывали МЧС России, один из очевидцев — Поляков — решил помочь сам.

Мужчина зашёл в подъезд, ему удалось попасть в квартиру на пятом этаже. Он вышел на балкон и спустился на этаж ниже. Михаил прикрыл девочку собой, чтобы та не упала.

«Она вцепилась, не отпускала. Я её успокоил, сказал: «Не бойся, уже не упадёшь», — рассказал мужчина.

По словам мужчины, отец и мать девочки уехали и школьница решила пойти погулять. Семья на учёте в ПДН не состоит. Родители сами были шокированы. Михаил свой поступок геройским не считает.

Следственный комитет России по Кировской области начал проверку.

Ранее стало известно, что в Челябинской области местный житель спас троих детей во время пожара.