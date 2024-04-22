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В Казани рассказали о программе празднования Дня Победы

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В Казани рассказали о мероприятиях, приуроченных к празднованию 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.
В Казани рассказали о программе празднования Дня Победы
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время».

В столице Татарстана в рамках празднования Дня Победы состоятся концерты, флешмобы, выступления агитбригад во дворах, где живут ветераны.

Также 8 мая по улицам города проедет историческая военная техника.

В театре оперы и балета имени Мусы Джалиля пройдёт торжественное мероприятие, на котором соберутся ветераны со всей республики.

Ранее сообщалось, что акция «Георгиевская ленточка» начнётся 24 апреля в Петербурге.

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