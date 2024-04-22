В Казани рассказали о программе празднования Дня Победы
- РИА Новости
Об этом сообщает «Реальное время».
В столице Татарстана в рамках празднования Дня Победы состоятся концерты, флешмобы, выступления агитбригад во дворах, где живут ветераны.
Также 8 мая по улицам города проедет историческая военная техника.
В театре оперы и балета имени Мусы Джалиля пройдёт торжественное мероприятие, на котором соберутся ветераны со всей республики.
Ранее сообщалось, что акция «Георгиевская ленточка» начнётся 24 апреля в Петербурге.