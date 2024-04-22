В Казани рассказали о программе празднования Дня Победы

В Казани рассказали о мероприятиях, приуроченных к празднованию 79-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время». В столице Татарстана в рамках празднования Дня Победы состоятся концерты, флешмобы, выступления агитбригад во дворах, где живут ветераны. Также 8 мая по улицам города проедет историческая военная техника. В театре оперы и балета имени Мусы Джалиля пройдёт торжественное мероприятие, на котором соберутся ветераны со всей республики. Ранее сообщалось, что акция «Георгиевская ленточка» начнётся 24 апреля в Петербурге.