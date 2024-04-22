Ветераны Нижегородской области получат выплату ко Дню Победы

В Нижегородской области ветераны Великой Отечественной войны получат выплаты ко Дню Победы.

В 2024 году выплаты произведут до 1 мая, сообщает Newsnn.ru.

Выплата полагается отдельным категориям граждан, в их числе инвалиды и участники войны, узники концлагерей, а также лица, имеющие награды «Жителю блокадного Ленинграда», «Почётный донор России» или «Почётный донор СССР» и др.

Размер выплат в зависимости от категории 10 тыс., 5 тыс. и 3 тыс. рублей.

Ранее НСН сообщала, что мэр Сергей Собянин на заседании президиума правительства Москвы утвердил выплаты ветеранам и труженикам тыла, проживающим в столице, по случаю 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.