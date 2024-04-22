«Ъ»: Интерпол приостановил розыск фигуранта дела о растрате средств РЖД Шеянова

Интерпол временно прекратил розыск российского бизнесмена Вячеслава Шеянова, который обвиняется в растрате средств РЖД на сумму свыше 330 млн рублей.

Об этом пишет «Коммерсантъ».

Как сказано в материале, Интерпол приостановил розыск Шеянова, заблокировав его личные данные в своей базе.

Уточняется, что решение последовало после обращения в Интерпол адвоката россиянина.

Также отмечается, что Россия направила запрос на розыск Шеянова в прошлом году.

Бизнесмен вместе с бывшим главой ОАО «Федеральная пассажирская компания» Михаилом Акуловым и руководителем ООО «Мехпрачечная СвЖД» Андреем Ворониным обвиняются в растрате более 330 млн рублей из средств РЖД, пишет издание.

В начале февраля 2023 года Мещанский суд Москвы арестовал Акулова по делу о мошенничестве.