В Москве ещё девять зданий внесли в реестр апартаментов

В Москве ещё девять новых зданий включили в реестр апартаментов. Такое решение было принято на заседании президиума правительства Москвы.

Об этом информирует НСН со ссылкой на Департамент экономической политики и развития Москвы.

Собственники апартаментов, включённых в реестр, смогут пользоваться льготой по налогу на имущество, а также использовать их для постоянного проживания.

Апартаменты признаны нежилыми помещениями, поэтому ставки налога на имущество физлиц по ним больше, чем по квартирам, и могут достигать 1,5% вместо 0,1—0,3% для объектов жилого фонда.

В 2016 году в законе «О налоге на имущество физических лиц» появилась льгота, позволившая снизить ставку до 0,5% по апартаментам в зданиях из перечня торгово-офисной недвижимости Москвы.

Ранее НСН со ссылкой на главу Департамента строительства Москвы Рафика Загрутдинова сообщала, что новый многоквартирный дом по программе реновации в посёлке Акулово введут до конца 2024 года.