Собянин рассказал о финальном этапе благоустройства парка «Яуза»

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что основные работы по благоустройству парка «Яуза» в столице завершатся в этом году.

Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на личный блог мэра.

В столичном парке создадут пять основных маршрутов: пешеходно-рекреационный, велосипедный (протяжённостью более 17 км), спортивно-беговой (более 20 км), эколого-просветительский (14 км) и историко-культурный.

В рамках первого этапа благоустройства на участке Сельскохозяйственной улицы уже обустроили две детские площадки и пять спортивных.

Голосование за благоустройство участков вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда открылось на проекте «Активный гражданин» в феврале.

«Парк «Яуза» — один из красивейших парков в Москве. И мы очень рады, что после долгих обсуждений удалось создать оптимальный проект благоустройства и реализовать его на благо москвичей», — заключил Собянин.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что в Московской области планируют обновить по единому стандарту более 530 детских площадок в 2024 году.