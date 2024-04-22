RT в Telegram
Подпишись

Собянин рассказал о финальном этапе благоустройства парка «Яуза»

Короткая ссылка
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что основные работы по благоустройству парка «Яуза» в столице завершатся в этом году.
Собянин рассказал о финальном этапе благоустройства парка «Яуза»

Об этом пишет «Вечерняя Москва» со ссылкой на личный блог мэра.

В столичном парке создадут пять основных маршрутов: пешеходно-рекреационный, велосипедный (протяжённостью более 17 км), спортивно-беговой (более 20 км), эколого-просветительский (14 км) и историко-культурный.

В рамках первого этапа благоустройства на участке Сельскохозяйственной улицы уже обустроили две детские площадки и пять спортивных.

Голосование за благоустройство участков вдоль Сухонской улицы и Олонецкого проезда открылось на проекте «Активный гражданин» в феврале.

«Парк «Яуза» — один из красивейших парков в Москве. И мы очень рады, что после долгих обсуждений удалось создать оптимальный проект благоустройства и реализовать его на благо москвичей», — заключил Собянин.

Ранее издание «Вести Подмосковья» сообщало, что в Московской области планируют обновить по единому стандарту более 530 детских площадок в 2024 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить