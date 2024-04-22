В Москве более 57 тысяч объектов недвижимости получили новые адреса в I квартале
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
Чаще всего адрес объекту недвижимости присваивается на стадии ввода в эксплуатацию, объяснил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.
«Больше всего объектов с новыми адресами появилось в I квартале в ТиНАО — 16,5 тыс., ЮАО — 8,6 тыс. и ЦАО — почти шесть тысяч», — сказал он.
Квартирам и нежилым помещениям присвоили 41 тыс. адресов, машино-местам — шесть тысяч, объектам капитального строительства — 5,3 тыс., земельным участкам — 5,2 тыс.
Ранее НСН со ссылкой на заммэра Москвы Владимира Ефимова сообщала о предстоящем строительстве инновационного промышленного технопарка площадью 13,5 тыс. кв. м на юго-востоке столицы.