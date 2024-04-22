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В Москве более 57 тысяч объектов недвижимости получили новые адреса в I квартале

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В I квартале текущего года в Москве появилось 57,5 тыс. объектов, которым присвоили новые адреса. Это на 5,5 тыс. больше, чем за аналогичный период предыдущего года.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

Чаще всего адрес объекту недвижимости присваивается на стадии ввода в эксплуатацию, объяснил министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента городского имущества Максим Гаман.

«Больше всего объектов с новыми адресами появилось в I квартале в ТиНАО — 16,5 тыс., ЮАО — 8,6 тыс. и ЦАО — почти шесть тысяч», — сказал он.

Квартирам и нежилым помещениям присвоили 41 тыс. адресов, машино-местам — шесть тысяч, объектам капитального строительства — 5,3 тыс., земельным участкам — 5,2 тыс.

Ранее НСН со ссылкой на заммэра Москвы Владимира Ефимова сообщала о предстоящем строительстве инновационного промышленного технопарка площадью 13,5 тыс. кв. м на юго-востоке столицы.

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