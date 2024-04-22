Власти тюменского Викуловского района заявили о расширении эвакуационных мер

Число подлежащих эвакуации населённых пунктов тюменского Викуловского района выросло до 14.

Об этом сообщили в районной администрации.

Так, например, в список на эвакуацию вошли сёла Балаганы, Викулово, Чебаклей, Борки и так далее.

Ранее сообщалось, что в Курганской области эвакуированы более 15 тыс. человек в связи с паводками.