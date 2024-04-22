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Власти тюменского Викуловского района заявили о расширении эвакуационных мер

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Число подлежащих эвакуации населённых пунктов тюменского Викуловского района выросло до 14.
Власти тюменского Викуловского района заявили о расширении эвакуационных мер
  • РИА Новости

Об этом сообщили в районной администрации.

Так, например, в список на эвакуацию вошли сёла Балаганы, Викулово, Чебаклей, Борки и так далее.

Ранее сообщалось, что в Курганской области эвакуированы более 15 тыс. человек в связи с паводками.

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