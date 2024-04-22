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В России создали систему защиты важных объектов от дронов «Пятница»

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В России создали систему защиты важных масштабных объектов от атак дронов «Пятница».

Об этом сообщил в интервью РИА Новости разработчик системы.

Отмечается, что её планируют представить на форуме «Армия-2024».

«Мы почерпнули лучшее из промышленности и кибербезопасности, сливая всё воедино и получая таким образом возможность управлять разрозненными устройствами на больших площадных объектах», — заявил он.

Ранее генконструктор научно-производственного предприятия «Герань» Олег Жуков сообщил, что в России создали портативный антидрон «Гюрза», оснащённый искусственным интеллектом.

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