МЧС предупредило о сильном ливне с грозой в Москве в ближайшие часы

В столичном отделении МЧС выпустили предупреждение о сильном ливне с грозой в Москве в ближайшие часы.

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайшие 2 часа с сохранением в первой половине ночи с 21 на 22 апреля в отдельных районах Москвы, преимущественно в ТиНАО, ожидается ливневый дождь, гроза», — говорится в заявлении ведомства.

В связи с этим в МЧС призвали пешеходов и автомобилистов проявлять внимание и избегать деревьев и шатких конструкций.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что скорость ветра в порывах в московском регионе достигает 18 м/с.