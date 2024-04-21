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МЧС предупредило о сильном ливне с грозой в Москве в ближайшие часы

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В столичном отделении МЧС выпустили предупреждение о сильном ливне с грозой в Москве в ближайшие часы.
МЧС предупредило о сильном ливне с грозой в Москве в ближайшие часы
  • globallookpress.com
  • © Petrov Sergey/news.ru

«По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайшие 2 часа с сохранением в первой половине ночи с 21 на 22 апреля в отдельных районах Москвы, преимущественно в ТиНАО, ожидается ливневый дождь, гроза», — говорится в заявлении ведомства.

В связи с этим в МЧС призвали пешеходов и автомобилистов проявлять внимание и избегать деревьев и шатких конструкций.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что скорость ветра в порывах в московском регионе достигает 18 м/с.

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