Автоэксперт дал советы на случай повреждения машины при сильном ветре в городе

Автоэксперт Максим Кадаков в беседе с RT рассказал, как уберечь автомобиль от повреждений во время сильного ветра в городской среде.

Специалист отметил, что «нет никакой панацеи», способной предотвратить повреждения автомобиля во время сильного ветра в городе.

«Находясь в большом городе, мы толком не понимаем, где нас может поджидать опасность. То ли рекламный щит упадёт, то ли дерево сломается. И деревья падают периодически, к сожалению. Даже службы соответствующие не всегда могут определить реальное состояние дерева, которое может быть гнилым внутри. Поэтому самый очевидный совет — под деревьями не ставить. Хотя бы потому, что сильный ветер ломает ветки, они падают, бьют лакокрасочные покрытия, и от них иногда вмятины остаются. Стараться не ставить автомобиль близко под окнами зданий, если такая возможность есть. Потому что бывает, что сильный ветер срывает какие-то предметы с подоконников или даже сами подоконники», — рассказал Кадаков.

По его словам, лучший вариант в такой ситуации — ставить машину в закрытый паркинг или гараж.

Автоэксперт также напомнил, что по закону весь ущерб, который какая-либо организация или физическое лицо наносит третьим лицам, должен быть компенсирован.

«Нужно вызывать участкового, поскольку это не ДТП, а повреждение имущества. Нужно зафиксировать повреждения и дальше обращаться, в зависимости от того, чьё имущество нанесло вам, вашему автомобилю повреждения. Если, например, дерево (повредило автомобиль. — RT), то это управляющая компания или эксплуатирующая муниципальная компания, которая должна следить за состоянием деревьев. Если это, например, упал кондиционер с какого-то окна, тогда (возмещать ущерб должен. — RT) владелец этой квартиры», — заключил собеседник RT.

Ранее МЧС России предупредило о сильном ветре до 18 м/с в Москве в ближайшие часы.