RT в Telegram
Подпишись

Автоэксперт дал советы на случай повреждения машины при сильном ветре в городе

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Автоэксперт Максим Кадаков в беседе с RT рассказал, как уберечь автомобиль от повреждений во время сильного ветра в городской среде.
Автоэксперт дал советы на случай повреждения машины при сильном ветре в городе
  • Gettyimages.ru
  • © Kyryl Gorlov

Специалист отметил, что «нет никакой панацеи», способной предотвратить повреждения автомобиля во время сильного ветра в городе.

«Находясь в большом городе, мы толком не понимаем, где нас может поджидать опасность. То ли рекламный щит упадёт, то ли дерево сломается. И деревья падают периодически, к сожалению. Даже службы соответствующие не всегда могут определить реальное состояние дерева, которое может быть гнилым внутри. Поэтому самый очевидный совет — под деревьями не ставить. Хотя бы потому, что сильный ветер ломает ветки, они падают, бьют лакокрасочные покрытия, и от них иногда вмятины остаются. Стараться не ставить автомобиль близко под окнами зданий, если такая возможность есть. Потому что бывает, что сильный ветер срывает какие-то предметы с подоконников или даже сами подоконники», — рассказал Кадаков.

По его словам, лучший вариант в такой ситуации — ставить машину в закрытый паркинг или гараж.

Автоэксперт также напомнил, что по закону весь ущерб, который какая-либо организация или физическое лицо наносит третьим лицам, должен быть компенсирован.

«Нужно вызывать участкового, поскольку это не ДТП, а повреждение имущества. Нужно зафиксировать повреждения и дальше обращаться, в зависимости от того, чьё имущество нанесло вам, вашему автомобилю повреждения. Если, например, дерево (повредило автомобиль. — RT), то это управляющая компания или эксплуатирующая муниципальная компания, которая должна следить за состоянием деревьев. Если это, например, упал кондиционер с какого-то окна, тогда (возмещать ущерб должен. — RT) владелец этой квартиры», — заключил собеседник RT.

Ранее МЧС России предупредило о сильном ветре до 18 м/с в Москве в ближайшие часы.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить