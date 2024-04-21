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МВД предложило утвердить дополнительные индикаторы контроля за техосмотром

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В МВД России предложили утвердить дополнительные индикаторы контроля за техосмотром транспорта.
МВД предложило утвердить дополнительные индикаторы контроля за техосмотром
  • РИА Новости
  • © Алексей Сухоруков

Законопроект размещён на портале проектов нормативных правовых актов.

Так, документ дополнен пунктами 6-11 о трёх фактах внесения техническим экспертом в раздел диагностической карты «Тахограф или контрольное устройство».

Отмечается, что транспорт должен быть оснащён тахографом регистрации режима труда и отдыха водителя.

При формировании диагностической карты вносятся данные о марке, модели и серийном номере аппарата, который расположен в транспорте на момент техосмотра.

Ранее вице-президент Автомобильной сервисной ассоциации Александр Казаченко в беседе с НСН рассказал, как определить у подержанной машины скрученный пробег.

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